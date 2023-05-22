Дело о коммерческом подкупе при подготовке к отопительному сезону попало в суд на юге Карелии

Директора управляющей компании и муниципального предприятия решили упростить прием систем отопления с помощью денег, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонецком районе Карелии завершилось расследование уголовного дела о коммерческом подкупе.

По данным следствия, директора управляющей компании и муниципального предприятия передали должностному лицу коммерческой организации, в обязанности которого входил контроль эксплуатации систем отопления жилых домов, 40 тысяч рублей за оформление фиктивных документов о якобы приеме этих объектов.

На сегодня собраны уголовное дело с собранными доказательствами было направлено в суд для рассмотрения по существу.