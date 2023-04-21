Дело расчленителя из Петрозаводска начали рассматривать в суде

В Верховном суде Карелии состоится предварительное заседание по делу Василия Петрова, обвиняемого в изнасиловании и расчленении.

Сегодня, 10 июля, судья Верховного суда Карелии Денис Катанандов с участием присяжных заседателей приступает к рассмотрению дела Василия Петрова. Он обвиняется в изнасиловании и расчленении 25-летней Дианы Фроловой, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Почему предварительное заседание по делу расчленителя пройдет в закрытом режиме, читайте здесь.