Дело сжегшего Успенскую церковь подростка будет рассматриваться в закрытом режиме

Кондопожский городской суд Карелии 24 июня приступит к рассмотрению уголовного дела по обвинению 16-летнего подростка в уничтожении Успенской церкви.

Об этом "Столице на Онего" рассказал представитель суда.

Заседание начнется 24 июня в 10.30 в закрытом режиме.

По версии следствия, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В этой связи уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера.