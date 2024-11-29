Дело в отношении энергетиков возбудили после отключений света на западе Карелии

Прокуратура нашла нарушения в работе карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» после отключений в Лахденпохском районе.

Административное дело в отношении юридического лица возбудили после проверок в Лахденпохском районе. В прокуратуре Карелии рассказали, как идут проверки исполнения законодательства в сфере электроснабжения.

В результате проверки местная прокуратура установила, что Карельским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» не осуществлялась надлежащая техническая эксплуатация электрооборудования, расположенного на территории района. Это стало причиной возникновение аварийных ситуаций и отключения электроснабжения.

Административное дело было возбуждено по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей).

Напомним, масштабные отключения электроэнергии происходили в Лахденпохском районе в конце ноября. Без света остались несколько населенных пунктов, а также часть районного центра.