"Деловая Россия" просит главу Карелии поддержать новую телефонную справочную службу

Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько обратился к главе республики с просьбой оказать поддержку телефонной справочной службе по быстрому поиску лекарств в аптеках.

В обращении, направленном Артуру Парфенчикову, речь идет о разработанной и внедренной членом "Деловой России", директором компании "Виртэл" Алексеем Варавва бесплатной многоканальной телефонной справочной службы. В частности, "делороссы" просят "оказать помощь и информационную поддержку через доступные правительству республики медиаканалы (ТВ, печатные издания, интернет), а также помочь в привлечении аптечных сетей к размещению информации в справочной – на сегодня информацию предоставляет только ГУП РК “Карелфарм”".

"Справочная служба создана для помощи населению с быстрым поиском лекарств. Как известно, не все люди пожилого возраста владеют интернетом и для них телефонная справочная служба – это единственный привычный способ получения быстрой информации. Эта служба бесплатна как для жителей города, так и для аптек", - отметил председатель Карельского регионального отделения "Деловой России" Александр Калько.

По мнению лидера карельских "делороссов", работа справочной службы особенно актуальна в период самоизоляции и карантинных мероприятий – как для населения, так и в помощь волонтерам. Все волонтерские группы, действующие в Карелии заинтересованы в скорейшем запуске данной справочной службы, уверен Калько.

"Служба работает круглосуточно на многоканальном телефонном номере, в полностью автоматическом режиме. Основной телефон справочной (8142) 550-055. Этот ресурс создан не с целью коммерческой прибыли, а для того, чтобы максимально быстро и качественно помогать людям, особенно жителям старше 50 лет, которые должны находиться дома. Поэтому мы рассчитываем на содействие со стороны главы Карелия Артура Парфенчикова и других руководителей республиканского правительства", - сказал Александр Калько.

Ранее председатель Карельского регионального отделения "Деловой России" предлагал главе республики обязать все органы власти принимать во время пандемии коронавируса корреспонденцию с использование электронных цифровых подписей.