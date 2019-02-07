День Карелии в 2021 году пройдет в Калевале

Власти Карелии поддержали заявку Калевальского национального района о проведении там очередного празднования Дня республики.

Такое решение было принято на заседании комиссии по проведению ежегодного конкурса среди муниципалитетов Карелии на право проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню республики Карелия в 2021 году.

Комиссия приняла решение доверить проведение праздника в 2021 году Калевальскому национальному району, который в четвертый раз подает заявку на участие.

"Калевальцы участвуют с проектом "Древняя земля новых возможностей", предлагая провести праздничные мероприятия в формате рун земли калевальской с популяризацией эпоса "Калевала" и дополнительными мероприятиями, включая 80-летие пограничного отряда с установкой памятного знака", - отмечено в пресс-релизе правительства региона.

В этом году в конкурсную комиссию поступили 11 заявок от муниципальных районов на право проведения Дня республики в 2021 году. Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий и Сортавальский районы решили повторно принять участие в конкурсе.

В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню Карелии, пройдут в Медвежьегорском районе; в 2020 году- в Петрозаводске.