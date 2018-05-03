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Новости. Общество
12:16, 03 Мая 2018

День Победы вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA"

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Память о победе в Великой отечественной войне хранится в сердце у каждого жителя нашей страны.

Очень важно чтить ее, сохранять и передавать следующим поколениям. Поэтому именно в День Победы так важно собираться с родными и близкими, вспоминать бабушек и дедушек – участников военных действий, смотреть фильмы, участвовать в возложении цветов, смотреть салют…

В этом году, по сложившейся доброй традиции, территория около ТРК "ЛОТОС PLAZA" станет официальной площадкой торжественных мероприятий в честь 9 мая. Программа начнется в 14.00 с торжественного возложения цветов к памятному знаку воинам-защитникам Петрозаводска, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятный знак расположен на берегу реки Неглинка, рядом с церковью Святого Пантелеймона. Обязательно приходите сами и берите с собой детей, чтобы своим примером показать, насколько это важный день.

С 14.30 и до 16.00 у ТРК "ЛОТОС PLAZA" пройдет праздничный концерт. Всех гостей ожидает интересная программа: выступления спортивных школ боевых искусств, шлягеры военных лет, танцевальные номера. Показательные выступления подготовят сотрудники МЧС, в небе состоится показательное выступление спортивных парашютистов, пройдет торжественный выпуск голубей в небо. Также во время концерта будет работать интерактивные площадки, где каждый желающий сможет испытать себя на полосе препятствий, проявить себя в игре «Сапер», или принять участие в различных мастер-классах.

Для гостей праздника будет организована бесплатная полевая кухня: настоящая солдатская каша и горячий чай.

Наши бабушки и дедушки подарили стране мирное небо над головой и, 9 мая – это еще один повод собраться вместе, выразить им благодарность и насладиться той жизнью, которая, благодаря им, у нас есть. Собирайтесь вместе и приходите отметить 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной Войне вместе с ТРК "ЛОТОС PLAZA". Начало торжественных мероприятий в 14.00.

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