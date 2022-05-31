День республики Карелия отпразднует 27 августа

День республики в этом году пройдет сразу в нескольких населенных пунктах Карелии.

Сегодня, 8 июня, Карелия отмечает официальный праздник — День республики. В связи с праздничной датой в 11.00 пройдет церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Основные праздничные мероприятия пройдут в конце лета в Прионежском районе.

Ранее сообщалось, что в правительстве Карелии в ходе рабочего совещания под руководством Артура Парфенчикова было решено утвердить дату проведения основных мероприятий Дня республики в 2022 году — последнюю субботу лета, 27 августа. На подготовку к празднику из бюджета республики Прионежье получает 50 миллионов рублей.

В 2022, в отличие от прошлых лет, праздничные мероприятия пройдут сразу в нескольких населенных пунктах — селах Деревянное и Шелтозеро, поселке Ладва, а также на курорте Ялгора.

Основные мероприятия было предложено провести в селе Деревянное. Главная сцена праздника будет располагаться на берегу Онежского озера, здесь же пройдёт традиционная выставка муниципальных районов и городских округов Карелии. В центре села будут установлены малая сцена и детские игровые площадки, запланированы концерты для юной аудитории.

В селе Шелтозеро будут организованы праздничные мероприятия национальной тематики и ярмарка ремесел. На территории центра активного отдыха «Ялгора» предполагается организовать площадку молодежной направленности, с проведением концерта рок-групп и дискотеки. В посёлке Ладва пройдёт спортивная часть праздника и выставка, посвящённая 95-летию Прионежского района.

Завершатся торжества праздничными фейерверками в Деревянном и Ялгоре.