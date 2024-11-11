Инспектор по охране леса в Карелии с 50-летним стажем работы отмечает день рождения

День рождения отмечает старейший работник Прионежского лесничества Владимир Борисович Филатов.

О знаменательном событии рассказали коллеги именинника в официальном паблике Прионежского лесничества.

В среду, 13 ноября, день рождения отмечает старейший работник — государственный инспектор по охране леса Ладвинского участкового лесничества Филатов Владимир Борисович, написали в сети.



Владимир Борисович пришел рабочим на работу в Ладвинское участковое лесничество в 1975 году. И вот уже без малого 50 лет он вносит вклад в усовершенствование ведения лесного хозяйства, рациональное использование лесных ресурсов, сохранения и приумножая лесные богатства республики.



Коллеги Владимира Борисовича пожелали виновнику торжества в день рождения крепкого здоровья, благополучия и удачи во всём.