День студента в Петрозаводске отметят фолк-концертом

В пятницу 25 января фолк-группа Skylark отметит "Татьянин день этновечеринкой "Зачетный фолк".

Фолк-группа Skylark обещает учащимся колледжей и вузов Петрозаводска, что актуальный карело-финский фолк точно не оставит их равнодушными. Skylark в этот день выйдет за границы сценического пространства и поможет каждому слушателю стать соучастником праздника, осознать, что фолк есть в душе каждого человека.

Концерт пройдет в камерном зале Дома "Кантеле".

Всем именинницам и студентам – 50% скидка на билеты.