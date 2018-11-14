Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 14 Ноября 2018
фото: fb.ru / Gavrilita Gabriels

День толерантности отметят в Петрозаводске

Загрузка...

В Петрозаводске пройдут мероприятия, посвященные международному Дню толерантности, сообщили в мэрии.

Праздничную программу готовят образовательные учреждения, молодежные организации и национальные общественные объединения.

Маленькие жители столицы Карелии примут участие в фестивале национальных культур "Петрозаводск – территория единения", который проводится среди семей воспитанников детских садов. Каждая национальная семья придумывает для выступления свой творческий номер (национальный танец, песня, театральная постановка и т.д.), показывает национальный костюм, национальную атрибутику (посуда, рукоделье, книги), небольшое национальное угощение к чаю.

Фестиваль пройдет 16 ноября в международный день толерантности, с 10 до 12 часов в детском саду №111 (пр. Октябрьский, 6-а).

Кроме этого, 17 ноября в 11.00 в кинотеатре "Калевала" пройдет праздник "Мы вместе". В программе - мастер-классы, презентации национальных общественных объединений Карелии, праздничный концерт творческих коллективов национальных общественных объединений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

Сегодня 17:18
Обществоведение
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
Что это, если не коррупция? 20
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:33
Без политики
Невидимая угроза, о которой нужно знать
Вы знали, что каждые 15 секунд в мире диагностируется новый человек с заболеванием, передаваемым половым путем?
Как Наташка бражку ставила 3
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
12.11.2018 10:08
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»