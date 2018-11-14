День толерантности отметят в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдут мероприятия, посвященные международному Дню толерантности, сообщили в мэрии.

Праздничную программу готовят образовательные учреждения, молодежные организации и национальные общественные объединения.

Маленькие жители столицы Карелии примут участие в фестивале национальных культур "Петрозаводск – территория единения", который проводится среди семей воспитанников детских садов. Каждая национальная семья придумывает для выступления свой творческий номер (национальный танец, песня, театральная постановка и т.д.), показывает национальный костюм, национальную атрибутику (посуда, рукоделье, книги), небольшое национальное угощение к чаю.

Фестиваль пройдет 16 ноября в международный день толерантности, с 10 до 12 часов в детском саду №111 (пр. Октябрьский, 6-а).

Кроме этого, 17 ноября в 11.00 в кинотеатре "Калевала" пройдет праздник "Мы вместе". В программе - мастер-классы, презентации национальных общественных объединений Карелии, праздничный концерт творческих коллективов национальных общественных объединений.