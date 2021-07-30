День ВДВ Карелия встретит без существенных осадков при +23°С

О погоде на 2 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник, 2 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем воздух прогреется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра покажет +10, +15°С, днем воздух прогреется до +19, +24°С, на северо-западе местами +13, +18°С.