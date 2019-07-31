День ВДВ в Петрозаводске отметят митингом

Посвященный Дню ВДВ митинг пройдет в Петрозаводске 2 августа, сообщает министерство спорта Карелии.

"Карелия по традиции присоединится к празднованию Дня воздушно-десантных войск России. Торжественные мероприятия в честь этой даты состоятся и в столице республики", - говорится в сообщении.

В 11.00 у мемориала "Черный тюльпан" (парк Мира, Ленинградская, 19) пройдет митинг.