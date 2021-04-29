Мужчины ощущают в Первомае праздник чуть больше, чем женщины.

День Весны и Труда считает праздником лишь каждый третий россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне Первомая исследовательский центр портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех федеральных округов.

В итоге День Весны и труда сочли праздничным 37% опрошенных. Самым же главным праздник для наших соотечественников по-прежнему остается День Победы (его таковым назвали 78% участников опроса). На втором месте – Новый год (77%). Реже всего считают праздниками день России (21%) и День народного единства (13%). Интересно, что мужчины ощущают в Первомае праздник чуть больше, чем женщины: 38% и 35% соответственно.