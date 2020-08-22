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Деньги инвесторов, вложенные в теплоснабжение города в Карелии, "вылетели в трубу"

Новости. Общество
12:34, 23 Августа 2020
фото: Игорь Ярохович
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Как частные инвесторы вложили миллионы в теплоснабжение районного центра в Карелии и что из этого получилось.

Шесть лет назад частная компания "Сити Сервис" построила в карельском городе Суоярви котельную и теплотрассу, которые должны были обеспечить теплом микрорайон под названием "Парк". По словам местного предпринимателя Игоря Яроховича, который являлся тогда учредителем компании, он вложил вместе со своим бизнес-партнером в этот проект около 9 миллионов рублей.

"Нас попросило заняться теплоснабжением микрорайона "Парк" правительство Карелии: в Суоярви закрывалась котельная картонной фабрики, которая прежде отапливала большую часть городского жилфонда, и республиканские власти искали инвесторов для строительства новых котельных, – вспоминает Игорь Ярохович. – Мы выкупили здание бывшей бани с земельным участком, сделали к нему пристройку и установили котлы, работавшие на дровах и угле, а наши подрядчики проложили 300 метров теплотрассы, чтобы мы могли подключиться к действующей сети".

Однако теплоснабжением Суоярви компания "Сити Сервис" занималась всего один год. Республиканский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству решил отключить построенную компанией котельную, поскольку другая теплоснабжающая организация города – ООО "Питэр Пит" – захотела увеличить свои мощности, и вложенные частными инвесторами деньги, образно говоря, вылетели в трубу.

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