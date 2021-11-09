Деньги на зарплату и технику пожарным заложены в проект бюджета Карелии

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии поддержал проект бюджета республики на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.

На заседании детально обсуждались статьи бюджета, связанные с профилем комитета. Один из вопросов касался финансирования государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По словам председателя комитета Олега Полякова, планируется выделение 140 млн на строительство четырех пожарных депо, 70 млн на закупку пожарных машин, 59 млн на повышение зарплаты пожарным-спасателям.

Председатель комитета Сергей Шугаев, который долгие годы возглавлял региональное Управление МЧС отметил, что в последние годы кардинально изменилось финансирование подразделений, которые входят в структуру государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«Были годы, когда ни рубля, ни гвоздя не вкладывалось в развитие материально-технической базы. На сегодняшний день новые пожарные депо построены в Медвежьегорске, Беломорске, Лоухи. Это явное движение вперед. И в этом заслуга правительства республики, Законодательного Собрания», — сказал Сергей Шугаев.

Также планируется довести размер зарплаты республиканских пожарных до уровня зарплаты сотрудников МЧС. По словам депутат Ирины Кузичевой, необходимо повысить зарплату не только пожарным, но и водителям спецавтотранспорта. Олег Поляков ответил, что эта проблема будет решена.

Депутат Леонид Лимичук обратил внимание на состояние первичных средств пожаротушения в муниципальных образования Карелии. «Я представляю район Соломенное в Петрозаводске. Там была проверка МЧС, которая выявила грубые нарушения содержания пожарных гидрантов, пожарных пирсов. Материальная база первичных средств пожаротушения оставляет желать лучшего», — сказал Леонид Лиминчук.

Он предложил провести ревизию всех первичных средств пожаротушения в муниципальных образованиях Карелии, чтобы рассчитать финансовую потребность для их ремонта и реконструкции.

Это предложение поддержала депутат Ольга Шмаеник, по мнению которой, следует предусмотреть в проекте бюджета целевые субсидии муниципальным образованиям для приведения в порядок пожарной инфраструктуры.

Проект бюджета Карелии будет рассмотрен на всех профильных комитетах парламента в рамках их компетенций. Такое решение принято по инициативе председателя Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича. Обсуждение на комитетах позволит депутатам тщательно проанализировать каждый раздел проекта бюджета, какие средства правительство планирует направить на социальную поддержку граждан, здравоохранение, образование, развитие малого и среднего бизнеса и другие важные направления.