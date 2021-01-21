Деньги за срыв контракта по советскому долгострою в Петрозаводске взыщут с проектировщиков

Арбитражный суд Карелии вынес решение, связанное со срывом проектирования реконструкции двух заброшенных зданий медицинского назначения в Петрозаводске – долгостроя советских времен.

В 2018 году Управление капитального строительства Карелии заключило контракт с ООО "Центр Групп СПБ" на подготовку проектной документации для реконструкции этих зданий, чтобы разместить там больницу и поликлинику.

Однако результат вызвал претензии у "Карелгосэкспертизы" - она выдала отрицательное заключение на проект. УКС в одностороннем порядке расторгло контракт с проектной организацией и потребовало вернуть заплаченные за работу деньги.

Подробнее о решении суда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".