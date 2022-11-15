Депутат горсовета Петрозаводска добился ремонта опасной дороги возле школы

Депутат Петросовета помог отремонтировать аварийный участок улицы в Петрозаводске.

При содействии депутата Петрозаводского городского совета Александра Ершова восстановлено асфальтовое покрытие в районе школы №3 на Ключевой.



С проблемой к нему обратились жильцы дома №8-А по улице Антонова. На проезжей части по дороге к школе образовалась широкая и глубокая яма.



Александр Ершов связался со специалистами комитета ЖКХ администрации города с просьбой включить аварийный участок в перечень ремонта этого года. Подрядная организация полностью устранила дефект асфальтового покрытия.



«Хочу от имени жителей улицы и от себя лично выразить благодарность заместителю главы Петрозаводска Юлии Мизинковой за то, что она услышала людей, пообещала, что яма будет ликвидирована и сдержала свое слово», - отметил депутат Ершов.