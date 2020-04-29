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Депутат горсовета Петрозаводска помогает горожанам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса

Новости. Общество
11:33, 30 Апреля 2020
фото: © Петросовет
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Одним из волонтеров является депутат Петросовета, руководитель общественного движения "Петрозаводск - любимая столица" Екатерина Реутова.

Депутат выполнила очередную поступившую заявку и с соблюдением всех мер предосторожности доставила набор жизненно важных лекарств жителю района Ключевая, сообщили в Петросовете.

"Радует, что работа наших добровольцев очень востребована у населения, что в волонтерский центр поступает много заявок. Мы всегда готовы прийти на помощь. Хочется еще раз обратить внимание петрозаводчан на необходимость соблюдения рекомендаций по профилактике распространения коронавируса, а также призвать всех в эти дни оставаться дома. В ситуации пандемии только все вместе, помогая друг другу, мы сможем остановить распространение серьезного заболевания и справимся с любыми трудностями", – подчеркнула Екатерина Реутова.



Волонтерский центр партии "Единая Россия", оказывающий поддержку гражданам в доставке продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, а также консультативную и психологическую помощь, работает в карельской столице уже месяц.  

По словам координатора волонтерского центра по городу Петрозаводску Валерии Сафоновой, ежедневно поступает и обрабатывается порядка десяти заявок от нуждающихся.

Оставить заявку на оказание помощи граждане могут по телефонам волонтёрского центра "Единой России": с 8.00 до 20.00 – 8-814-2-767-454, после 20.00 – 8-921-468-00-03; 8-911-402-10-60.

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