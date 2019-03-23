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Новости. Общество
14:26, 23 Марта 2019
фото: Instagram

Депутат Госдумы и прославленный биатлонист возглавил карельское землячество в Москве

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Решения было принято 22 марта на собрании Региональной общественной организации "Карельское Землячество".

Об этом сообщили в Инстаграме постоянного представительства Карелии в Москве.

22 марта заместитель главы Карелии, постоянный представитель республики при президенте РФ Владимир Тимофеев и его заместитель Наталья Беляева приняли участие в собрании, которое прошло в Московском Доме Национальностей. В составе Президиума: почетный председатель Карельского землячества Виктор Мяукин, председатель РОО "Карельское Землячество" Вениамин Каганов, депутаты Госдумы Валентина Пивненко и Владимир Драчев.

Владимир Тимофеев зачитал приветствие Артура Парфенчикова, от имени Правительства Республики Карелия поблагодарил земляков за активную и плодотворную работу, вручил благодарности землякам, принимавшим активное участие в проведении благотворительных концертов для воссоздания сгоревшего храма Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Участники собрания обсудили дальнейшие направления работы землячества, поделились новыми идеями и планами, утвердили состав правления, приняли устав.

Земляки единогласно поддержали предложение Вениамина Каганова об избрании Владимира Драчева председателем РОО "Карельское Землячество".

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