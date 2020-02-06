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Депутат Госдумы, известный российский миллионер погиб при крушении частного вертолета

Новости. Общество
21:05, 07 Февраля 2020
фото: duma.gov.ru
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При крушении вертолета в Татарстане погиб депутат Госдумы и зампред комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Информацию о смерти Айрата Хайруллина подтвердил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на своей странице в Facebook.

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. <...> Для нас для всех - это огромная невосполнимая потеря", - написал Неверов.

Вертолет, принадлежавший Хайруллину, разбился в районе населенного пункта Лаишево в Татарстане. Кроме депутата на борту находились еще два человека - пилот и пассажир. Оба пострадавших живы и доставлены в больницы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

По предварительным данным Росавиации, причиной крушения вертолета стали плохие погодные условия. Ведомство сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

Журналисты выяснили, что американский легкий вертолет марки Bell 407 находился в использовании 15 лет. После взлета он успел преодолеть около 40 км, после чего исчез с радаров. Тело депутата оказалось погребено под обломками винтокрылой машины. Помощница Хайруллина рассказала прессе, что он любил управлять вертолетом самостоятельно.

Хайруллин известен деятельностью в сфере сельского хозяйства, а также законотворчеством в Думе. Он занимал кресло депутата на протяжении 16 лет, ежегодно зарабатывая порядка 300 млн руб. В рейтинге Forbes среди российских госслужащих Айрат Назипович в 2017 году занимал 43 место.

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