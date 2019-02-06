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Новости. Общество
06:40, 06 Февраля 2019
фото: https://www.pnp.ru

Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру и СК по нарушениям при строительстве туркластера в Карелии

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При строительстве туристического кластера в Карелии нарушены сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов и не использована часть бюджетных средств, пишет "Парламентская газета".

В связи с этим Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи направил материалы для проведения проверки в Генпрокуратуру и Следственный комитет, пишет издание.

По словам главы комитета Михаила Дегтярёва, с 2015 по 2018 год финансирование туристического кластера составило 1 млрд 755 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 460 млн, из бюджета Карелии — 65 млн, из внебюджетных источников — 1 млрд 200 млн.

Планировалось за счёт федерального бюджета построить пять объектов обеспечивающей инфраструктуры до 2018 года, из которых только один объект введён в эксплуатацию. По данным Счётной палаты, готовность подъездной дороги к водопаду "Белые мосты" составляет 48%, комплекса защитных сооружений на Онежском озере — 49%, водного подхода к гостинице "Ладожская усадьба" — 52%. Недостроен и газопровод.

Удалось полностью построить только автодорогу к горному парку "Рускеала". При этом Михаил Дегтярев отметил успехи региона по привлечению внебюджетных средств.

Хотя власти Карелии обещают достроить все объекты туристического кластера в ближайшее время, Михаил Дегтярёв направил материалы проверки в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

В Госдуме отметили низкую эффективность реализации в регионе ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ". Федеральному агентству по туризму депутаты рекомендовали до 28 февраля предоставить в Комитет план мероприятий по обеспечению соблюдения условий предоставления государственных субсидий в Карелии.

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