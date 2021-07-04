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Депутат Госдумы от Карелии предлагает вернуть «северные» пенсии

Новости. Общество
16:51, 05 Июля 2021

Депутат Государственной думы Валентина Пивненко обсудила с профсоюзами острые темы, в том числе – «пенсионный закон».

«В 2018 году при обсуждении сложного, неоднозначного пенсионного законопроекта  мы с моим коллегой Михаилом Васильевичем Тарасенко внесли на рассмотрение профильного комитета  поправку о том, чтобы данный  закон не затронул северные и приравненные к ним территории. Тогда эта поправка не прошла, но «вода камень точит». Если в программу развития Арктики удастся включить пенсионные изменения, то следующий шаг —  возврат к тем нашим поправкам. Здесь, конечно, ничего нельзя обещать, но мониторинг работы этого закона за эти два года показывает то, что возможность изменить ситуацию для северных территорий существует. В новом созыве Госдумы депутаты, представляющие северные регионы, обязательно продолжат эту работу», — рассказала на встрече с профсоюзами парламентарий Валентина Пивненко.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Джокер
2021-07-05 17:48:24
Какой срок уже тянет в думе!? И всё одно и то же!?!
Никто давно её не слушает и не верит ей,но пропихнут всё одно,других не допустят просто...
Lucky Guy
2021-07-05 17:41:04
Нет уж хватит, новые депутаты от КПРФ в Госдуме разберутся с народными пенсиями - у вас было слишком много времени. Давай, до свидания !
User
2021-07-05 17:09:06
Члены ПЖиВ очень любят иммитировать бурную деятельность. Вот и бабуля сначала голосовала "ЗА" пенсионное ограбление, а теперь изображает борьбу "ПРОТИВ" того, за что сама же и голосовала! Шла бы уже молча на свою обеспеченную пенсию, пока еще народ все это терпит!
кир
2021-07-05 17:43:12
User, сторож и лентяй. Уехал за халявой и помалкивай. Не будет ему северных, - сказал кот. Пусть к финикам топает.
Гость
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