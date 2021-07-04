Депутат Госдумы от Карелии предлагает вернуть «северные» пенсии

Депутат Государственной думы Валентина Пивненко обсудила с профсоюзами острые темы, в том числе – «пенсионный закон».

«В 2018 году при обсуждении сложного, неоднозначного пенсионного законопроекта мы с моим коллегой Михаилом Васильевичем Тарасенко внесли на рассмотрение профильного комитета поправку о том, чтобы данный закон не затронул северные и приравненные к ним территории. Тогда эта поправка не прошла, но «вода камень точит». Если в программу развития Арктики удастся включить пенсионные изменения, то следующий шаг — возврат к тем нашим поправкам. Здесь, конечно, ничего нельзя обещать, но мониторинг работы этого закона за эти два года показывает то, что возможность изменить ситуацию для северных территорий существует. В новом созыве Госдумы депутаты, представляющие северные регионы, обязательно продолжат эту работу», — рассказала на встрече с профсоюзами парламентарий Валентина Пивненко.

Подробнее читайте здесь.