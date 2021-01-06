Депутат Госдумы предложила сделать 12 апреля выходным днем

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова предложила сделать выходным День космонавтики 12 апреля.

Так она прокомментировала идею партии "Коммунисты России", которые считают, что 12 апреля следует сделать Днем национальной гордости. Серова эту инициативу не поддержала, передает РИА Новости.

"Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение — сделать 12 апреля выходным днем, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа", — сказала депутат РИА Новости.