Депутат обратился в прокуратуру из-за потоков канализации, текущих в озера Карелии

В поселке Пяозерский Лоухского района возникла проблема с очистными.

Жители поселка Пяозерский Лоухского района на севере Карелии столкнулись с серьезной проблей. Содержимое очистных течет в ближайшие озера.

Информацию об этом опубликовал на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин.

«Направил депутатский запрос в природоохранную прокуратуру для проведения проверки в сфере нарушения природоохранного законодательства и принятия мер реагирования», — написал депутат.