Депутат обратился в прокуратуру из-за потоков канализации, текущих в озера Карелии

В поселке Пяозерский Лоухского района возникла проблема с очистными.
Жители поселка Пяозерский Лоухского района на севере Карелии столкнулись с серьезной проблей. Содержимое очистных течет в ближайшие озера.
Информацию об этом опубликовал на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин.
«Направил депутатский запрос в природоохранную прокуратуру для проведения проверки в сфере нарушения природоохранного законодательства и принятия мер реагирования», — написал депутат.
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