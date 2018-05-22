Депутат от КПРФ Ульянов покинул зал заседаний парламента Карелии из-за Шандаловича

Скандал произошел во вторник на заседании Законодательного собрания.

Во время голосования по вопросу об изменении закона "О государственных наградах Республики Карелия", который предусматривает введение новой награды - ордена "Сампо", слово взял руководитель фракции КПРФ, депутат Евгений Ульянов.

"Глава республики у нас настроен на то, чтобы награждать заслуженных граждан республики, но мне хотелось бы сказать, что у нас опять зависает законопроект "О детях войны". Опять мы получаем от главы Карелии рекомендации о том, что необходимо дождаться решения на федеральном уровне. Хочу напомнить, что в Госдуме уже пять раз отклоняли этот законопроект. Думаю, что и шестой раз (отклонит) с учетом того, что сейчас правительство муссирует законы непопулярные…", - сказал Евгений Ульянов.

"Евгений Александрович, - перебил его председатель парламента Элиссан Шандалович. – Я прошу прощения, при всем моем уважении к вам, но вы все-таки по теме этого вопроса выступайте. Если у вас есть какие-то заявления, то мы договорились – в конце ЗС, пожалуйста, высказывайтесь. Если по теме этого вопроса - то пожалуйста".

"Элиссан Владимирович, можно закончить? Правительство сейчас муссирует законопроекты, которые будут антинародными, и один из них – об увеличении пенсионного возраста. Хочу своим товарищам по оппозиционному блоку напомнить, что партия КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект о недопущении этого", - продолжил Ульянов.

"Я вынужден выключить у вас микрофон, вы выступаете не по теме этого вопроса, - вновь перебил его Шандалович. – Если у вас есть политические заявления, - то в конце заседания, в соответствии с принятым регламентом".

"Элиссан Владимирович, в последнее время вы пытаетесь как-то тут затыкать нам рот. Я тогда с удовольствием встану и уйду", - сказал Ульянов.

"Я просто прошу соблюдения регламента", - заметил Шандалович.

После этого депутат от КПРФ покинул зал заседаний.