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Новости. Общество
11:17, 22 Мая 2018

Депутат от КПРФ Ульянов покинул зал заседаний парламента Карелии из-за Шандаловича

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Скандал произошел во вторник на заседании Законодательного собрания.

Во время голосования по вопросу об изменении закона "О государственных наградах Республики Карелия", который предусматривает введение новой награды - ордена "Сампо", слово взял руководитель фракции КПРФ, депутат Евгений Ульянов.

"Глава республики у нас настроен на то, чтобы награждать заслуженных граждан республики, но мне хотелось бы сказать, что у нас опять зависает законопроект "О детях войны". Опять мы получаем от главы Карелии рекомендации о том, что необходимо дождаться решения на федеральном уровне. Хочу напомнить, что в Госдуме уже пять раз отклоняли этот законопроект. Думаю, что и шестой раз (отклонит) с учетом того, что сейчас правительство муссирует законы непопулярные…", - сказал Евгений Ульянов.

"Евгений Александрович, - перебил его председатель парламента Элиссан Шандалович. – Я прошу прощения, при всем моем уважении к вам, но вы все-таки по теме этого вопроса выступайте. Если у вас есть какие-то заявления, то мы договорились – в конце ЗС, пожалуйста, высказывайтесь. Если по теме этого вопроса - то пожалуйста".

"Элиссан Владимирович, можно закончить? Правительство сейчас муссирует законопроекты, которые будут антинародными, и один из них – об увеличении пенсионного возраста. Хочу своим товарищам по оппозиционному блоку напомнить, что партия КПРФ уже внесла в Госдуму законопроект о недопущении этого", - продолжил Ульянов.

"Я вынужден выключить у вас микрофон, вы выступаете не по теме этого вопроса, - вновь перебил его Шандалович. – Если у вас есть политические заявления, - то в конце заседания, в соответствии с принятым регламентом".

"Элиссан Владимирович, в последнее время вы пытаетесь как-то тут затыкать нам рот. Я тогда с удовольствием встану и уйду", - сказал Ульянов.

"Я просто прошу соблюдения регламента", - заметил Шандалович.

После этого депутат от КПРФ покинул зал заседаний.

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Комментарии

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Демьян Михалёв-Овсеенко
2018-05-22 14:19:21
Все также осталось в стране.
КПСС всегда была права и не ошибалась, ошибались отдельные члены и массы. Решения партии в жизнь - Программа развития страны определялась тезисами генсека.
Григорий Стародуб
2018-05-22 12:54:05
Молодец Ульянов! Правильные вопросы поднимает. Действительно тема "Дети войны" очень актуальна, и в этом направлении необходимо более активно работать.
кир
2018-05-22 12:57:51
Григорий Стародуб, не будет вам халявных денег. Не бедствуете.
User
2018-05-22 12:20:40
"Парламент - не место для дискуссий!"(с)Председатель Высшего совета ПЖиВ Б.Грызлов.
У кого-то еще есть вопросы?
Сергей
2018-05-22 12:10:46
"Вся Власть "Единой России"! Сомневающихся просим удалиться.
кир
2018-05-22 11:55:16
Не видеть и не слышать его.
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