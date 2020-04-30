Депутат парламента Карелии: "Конфликт в Сортавале не разрешен"

Депутат Законодательного собрания республики от "Справедливой России" Александр Федичев прокомментировал решение суда в Санкт-Петербурге, который поставил под сомнение законность мартовских выборов в карельском Приладожье.

Одни из самых скандальных за последние годы выборы в Карелии – в городской совет Сортавалы – могут оказаться началом серьезных политических потрясений в республике, где ситуация до сих пор выглядела безнадежно-стабильной. Казалось бы, партии власти удалось в марте взять под контроль горсовет, который никак не соглашался на объединение двух соседних приладожских поселений – Сортавальского и Хелюльского, чего добивалось республиканское руководство. Однако уже после того, как новый состав горсовета проголосовал за это объединение, судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции вынесла определение, которое поставило под сомнение законность мартовских выборов в карельском Приладожье.

Какие же политические последствия может иметь решение кассационного суда в Санкт-Петербурге для Карелии?

"Понятно, что Сортавальское городское поселение уже вошло в политический конфликт около года назад, когда было принято решение идти по пути блокирования деятельности горсовета и создания ситуации для его роспуска. Тем, кто все это организовал, казалось, что конфликт разрешен первого марта. Но сегодня очевидно, что он не закончился, и нам ничего не остается, как вернуть ситуацию назад, восстановить прежний городской совет и возобновить нормальную деятельность местного самоуправления. Иначе мы получаем в Сортавале два городских совета: один – легитимный, а другой – зачем-то избранный первого марта при легитимном совете. Я считаю, что парламенту Карелии необходимо отменять закон о роспуске Сортавальского горсовета, принятый в прошлом году, и правовые основания для этого, безусловно, имеются. Единственным основанием для роспуска горсовета являлось судебное решение, а на сегодняшний день такого судебного решения нет. Даже если оно появится в ближайшем будущем, это будет совершенно другое судебное решение, которое, если устоит в судебных инстанциях, даст право Законодательному собранию Карелии на роспуск представительного органа местного самоуправления", – заметил Александр Федичев.

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