Депутат парламента Карелии от Пряжинского района прокомментировала ситуацию с отсутствием школьного автобуса в Матросах

Ольга Шмаеник, депутат Заксобрания Карелии от Пряжинского района рассказал, почему в Матросы перестал приезжать школьный автобус и что сделано для исправления ситуации.

Ранее сообщалось: жители поселка Матросы написали обращение Парфенчикову, в котором рассказали, что из-за отсутствия денег на бензин перестал ходить школьный автобус, поэтому дети более двух недель не посещают школу.

Депутат Заксобрания Карелии от Пряжинского района Ольга Шмаеник сказала, что знает о сложившейся ситуации.

"Деньги из бюджета (дополнительно) в размере 800 тысяч рублей на организацию подвоза уже выделены, - сообщила Шмаеник, - соглашение с Минобразования у администрации района уже подписано. Но это не быстрый процесс - от момента принятия решения до поступления живых денег. Но деньги выделены, возможно, даже уже поступили. Свою задачу мы выполнили".

При этом Ольга Шмаеник пояснила, что обеспечение подвоза учащихся – это вопросы местного значения.

"Это полностью задача органов местной власти, - сказала депутат ЗС Карелии Шмаеник, - мы оказываем им дополнительную финансовую помощь, понимая, что у районов нет денег на 100% оплаты. На следующий год мы также увеличиваем финансирование на подвоз учащихся в разы".

Кстати, 800 тысяч – это сумма, которая была заявлена районными властями, и ее выделили до конца года.