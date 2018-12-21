Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:39, 21 Декабря 2018
фото: фото: Правительство Карелии

Депутат парламента Карелии от Пряжинского района прокомментировала ситуацию с отсутствием школьного автобуса в Матросах

Загрузка...

Ольга Шмаеник, депутат Заксобрания Карелии от Пряжинского района рассказал, почему в Матросы перестал приезжать школьный автобус и что сделано для исправления ситуации.

Ранее сообщалось: жители поселка Матросы написали обращение Парфенчикову, в котором рассказали, что из-за отсутствия денег на бензин перестал ходить школьный автобус, поэтому дети более двух недель не посещают школу.

Депутат Заксобрания Карелии от Пряжинского района Ольга Шмаеник сказала, что знает о сложившейся ситуации.

"Деньги из бюджета (дополнительно) в размере 800 тысяч рублей на организацию подвоза уже выделены, - сообщила Шмаеник, - соглашение с Минобразования у администрации района уже подписано. Но это не быстрый процесс - от момента принятия решения до поступления живых денег. Но деньги выделены, возможно, даже уже поступили. Свою задачу мы выполнили".

При этом Ольга Шмаеник пояснила, что обеспечение подвоза учащихся – это вопросы местного значения.

"Это полностью задача органов местной власти, - сказала депутат ЗС Карелии Шмаеник, - мы оказываем им дополнительную финансовую помощь, понимая, что у районов нет денег на 100% оплаты. На следующий год мы также увеличиваем финансирование на подвоз учащихся в разы".

Кстати, 800 тысяч – это сумма, которая была заявлена районными властями, и ее выделили до конца года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2018-12-21 16:06:17
" уже выделены" . А работать то надо на опережение и развитие, а не гасить своими "УЖЕ"! В отставку!
User
2018-12-21 15:40:08
Если бы ее выбрали жители Пряжинского района, она бы себя так не вела. Видимо, по партийным спискам накаруселили?
Жуков
2018-12-21 15:07:25
Не депутат , а комментатор! Лучше бы прокомментировала как такое может вообще происходить.
баян
2018-12-21 14:46:51
А когда голоса нужны были то лозунги были другие? А теперь это дело местного значения.Хорошо устроились
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
19.12.2018, 12:52
Алиханов рассказал, кто был заказчиком уголовного дела и чем он займется на свободе

Аналитика

Сегодня 14:09
Обществоведение
РПЦ захотела храм на набережной 2
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.
Электронная запись провалилась
20.12.2018 12:45
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 9
19.12.2018 15:52
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 9
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:01
Без политики
Энергия для Древлянки-3
В Петрозаводске, за Университетским городком, в районе индивидуальной застройки "Древлянка-3" кипит работа.
"Его пример другим наука" 2
20.12.2018 12:58
"Пока дети в детдоме, их родители погибают" 3
20.12.2018 11:32
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»