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Депутат Петросовета Александр Анишин заявил о кадровом голоде среди врачей

Новости. Общество
13:00, 24 Августа 2020
фото: © Петросовет
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Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин указывает на кадровый "голод" в городских поликлиниках и связывает это, в том числе с несовершенством принципов организации оказания медицинской помощи.

Руководитель профильной комиссии отмечает, что на сегодняшний день в некоторых городских поликлиниках наблюдается недоукомплектованность штатов участковых терапевтов, сообщили в Петросовете.

"Сейчас основной костяк любой поликлиники составляют либо врачи пенсионного возраста, либо вчерашние студенты, которые пришли отработать год после окончания вуза и в дальнейшем не связывают свою судьбу с работой терапевта в государственном медучреждении. Причин для этого несколько. Одной из них, конечно, является поведение пациентов, которые обращаются за медицинской помощью и, прождав в очереди на несколько минут дольше времени, указанного в номерке, начинают прямо в кабинете выражать свое недовольство врачу. Большое число жалоб ежедневно поступает и на то, что терапевты не дают направления к узким специалистам в короткие сроки. Многие хотят попасть на прием прямо на следующий день, но получают номерок, к примеру, только на следующей неделе. В результате – опять скандал. Работать в такой нездоровой атмосфере постоянной нервозности сможет далеко не каждый доктор", – рассказывает депутат Анишин.

При этом Александр Анишин отмечает, что зачастую в основе большинства подобных конфликтных ситуаций между пациентами и врачами лежит именно недостаточная информированность населения.

"Современная жизнь ставит много вопросов и задач, в том числе и перед системой отечественного здравоохранения. Считаю, недопустимым сталкивать сегодня интересы пациентов и врачей, т.к. недовольство существующей ситуацией накапливается с обеих сторон. Жалобы, которые направляют граждане в различные инстанции в результате возвращаются в поликлиники. Скоро, видимо, в медучреждениях придется открывать новую штатную единицу – специалист по подготовке ответов на обращения пациентов, –отмечает член Петросовета. – На мой взгляд, врачи все-таки должны заниматься лечением больных и спасением человеческих жизней, а не решением конфликтов с пациентами. Но пока работники здравоохранения на местах оказываются в роли без вины виноватых. Для создания нормальных условий работы медперсонала требуются решительные меры. Иначе в ближайшее время акцию #спасибоврачам можно будет сменить на #берегитеврачей. Поэтому хочется обратиться к Министерству здравоохранения, Росздравнадзору и Фонду ОМС с призывом не оставить без внимания данную проблему и предпринять шаги для того, чтобы преодолеть создавшуюся ситуацию. Убежден, что необходимо не только установить нормативы оказания медицинской помощи, но и создать все условия для их исполнения – и финансовые, и организационные".

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