Депутат Петросовета будет покорять Пик Ленина высотой 7 тысяч метров

Директор Центра спортивной подготовки Карелии и депутат Петросовета Тимур Зорняков будет бороться за звание «Снежного барса», которое дается покорителям пяти горных вершин высотой 7 тысяч метров.

Тимур Зорняков – ветеран двух чеченских кампаний, спецназовец, директор республиканского Центра спортивной подготовки и депутат Петросовета, стал известен в 2015 году, когда первым в Карелии завоевал титул «Железного человека» на чемпионате Европы по триатлону.

Сейчас он готовится к покорению знаменитого Пика Ленина в Казахстане. Об этом Тимур Зорняков рассказал главному редактору «Столицы на Онего» Наталье Захарчук, став гостем рубрики «Кофе со сливками».

- Летом я хочу в горы. Я уже забронировал место в очень небольшой группе и хочу подняться на Пик Ленина. Это семитысячник в Киргизии на границе с Таджикистаном. Один из пяти семитысячников, на которые я хочу подняться в ближайшие пять лет.

Скажу честно, прошлогоднего подъема на Эльбрус, этих пяти тысяч метров, мне показалось недостаточно. Мы шли с востока с Григорием Фандеевым, поднимались тяжело, потому что все несли на себе, отказались от услуг носильщиков, но мне немножко не хватило.

Не знаю, насколько эта разница в 2000 метров будет критична для моего самочувствия и физической подготовки. Посмотрим, это конец июля - начало августа, поход растянут по времени почти 20 дней. Основа - это безопасность и акклиматизация, потому что все, что связано с высотой выше 4 000 - 5000 метров, это серьёзная длительная подготовка.

Я бы хотел все пять вершин покорить, из года в год. Там же ещё и Пик Коммунизма есть, и другие горы. Покорителю всех пяти семитысячников присваивается звание «Снежного барса».

Подробнее об экстремальных увлечениях Тимура Зорянкова, его спортивных достижениях и преодолении слабостей, читайте в большом интервью "Такой не железный "Железный человек".