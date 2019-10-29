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Новости. Спорт
18:20, 29 Октября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Карельский маунтинбайкер стал призером российских соревнований

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Александр Григорьев стал призером финального этапа российской Эндуро Серии МТБ, которая прошла в октябре в Балаклаве, сообщили в Минспорта Карелии.

Эндуро – это соревнования на выносливость на горных велосипедах с дистанциями разной сложности. Участники гонок сталкиваются с различными сложностями на трассе в виде камней, корней, трамплинов и т.д. 

"В первый гоночный день старался ехать аккуратно, но на заключительной трассе "гоа" пробил покрышку, пришлось ехать на Magic Stripe (антипробойная система), что позволило продолжить борьбу на 4 месте и сохранить обод. Во второй день пошел дождь, и трасса превратилась в одно сплошное месиво, но благодаря опыту, полученном на Собере, я был готов к такой погоде. Что и принесло свои плоды, вырвался на первую строчку и продолжил ехать аккуратно, стараясь избегать ошибок. Финиш на набережной произвел впечатление! Такое было впервые в России, и в целом организация на очень высоком уровне, за что огромная благодарность Fraction Racing", – рассказал Александр после окончания гонки.

По итогам стартов Александр Григорьев занял 1 место в гонке в Балаклаве и 2 место по итогам 2019 года в Российской Эндуро Серии в категории "Мастера".

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