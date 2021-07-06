Депутат Петросовета показала «белые пятна» в уборке Петрозаводска

Депутат Петрозаводского городского совета, член постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Оксана Политова отметила недочеты в организации содержания территории карельской столицы.

В ходе открытого городского планерного совещания депутат Оксана Политова указала на ряд существенных недостатков в организации уборки города. В их числе — «белые пятна», территории, которые не включены в текущие муниципальные контракты на содержание Петрозаводского городского округа и поэтому никем не обслуживаются. В первую очередь это касается районов новой застройки, сообщает пресс-служба Петросовета.

— Строятся микрорайоны, вместе с ними возводятся новые улицы, проезды, тротуары, объекты благоустройства. На практике возникает ситуация, когда данные территории на несколько сезонов остаются без полноценного обслуживания. Хотелось бы, чтобы в будущем была предусмотрена возможность более оперативного включения подобных «белых пятен» в текущие контракты на содержание. Возможно, если это не противоречит действующему законодательству, данные территории нужно отторговывать отдельными лотами, — отметила Оксана Политова.

Депутат считает, что в дальнейшем при планировании заключения долгосрочных многолетних муниципальных контрактов администрация города должна обязательно продумать механизм финансирования уборки улиц и парков в появляющихся новых микрорайонах.

Впрочем, по словам Оксаны Политовой, сегодня проблема затрагивает не только вновь застраиваемые, но и ряд неучтенных исторически сложившихся территорий. В качестве примера она привела общественную пространство рядом с универсамом «Находка» на Древлянке, в связи с которой к депутату поступает огромное количество жалоб от жителей округа на мусор, грязь и завалы снега в зимний период.

— Мы уже обратились с просьбой к главе города о включении данной территории, которая на протяжении многих лет не убирается, в муниципальный контракт, и надеемся, что будем услышаны. Но это лишь один пример, который существует конкретно на моем округе. Думаю, что при более детальной проработке вопроса подобных примеров, вызывающих массу негативных замечаний жителей, по всему городу будет достаточно много. Поэтому хочу призвать Комитет ЖКХ уделить особое внимание инвентаризации всех общественных мест, чтобы максимально ликвидировать «белые пятна» и бесхозные территории на карте Петрозаводска, — сказала Оксана Политова.

На планерке депутат городского совета по округу № 4 затронула также вопрос периодичности уборки объектов внешнего благоустройства. Парламентарий подчеркнула, что существующая на сегодняшний день кратность проведения уборки недостаточна — ее необходимо увеличить.

— Жители жалуются на плохо убранные территории, которые обслуживаются специалистами Городского комбината благоустройства: на переполненные урны, на наличие мусора, в том числе в парках и скверах. Мы понимаем, что вопрос потребует увеличения финансирования, но при сохранении существующей кратности уборки и прежнего объема средств, предусмотренного на данные цели, администрации не удастся достичь тех положительных результатов, к которым мы вместе с жителями стремимся, — считает депутат.

Оксана Политова также обратила внимание участников общегородского совещания и на проблемы с озеленением общественных территорий, благоустроенных в рамках 100–летия Республики Карелия, программы поддержки местных инициатив граждан и проекта «Комфортная городская среда» в прошлом году. Одним из таких объектов является лестничный спуск на улице Фрунзе, где строительство закончено еще в конце прошлого года, но газоны вокруг по-прежнему не обустроены.

— Со своей стороны я подключились к проблеме, и мы работаем с Комитетом ЖКХ в данном направлении. Надеемся, что уже в этом году возможность выполнить озеленение на территории, прилегающей к лестнице, будет изыскана. Однако хотелось бы, чтобы в будущем любые работы по благоустройству и озеленению в городе были связаны между собой, чтобы при планировании строительства или реконструкции любых общественных мест планировалось и озеленение прилегающих территорий, — сказала депутат Петросовета Оксана Политова.