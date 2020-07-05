Депутат Петросовета попросил ужесточить контроль за больными с легкой формой COVID-19, нарушающими самоизоляцию

Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин направил депутатский запрос.

Как сообщили в Петросовете, запрос был направлен в профильные министерства и ведомства с просьбой предоставить информацию о том, как на сегодняшний день осуществляется контроль за соблюдением требований изоляции гражданами, болеющими коронавирусом в лёгкой форме.

Поводом для обращения послужила информация о том, что некоторые петрозаводчане с подтвержденным диагнозом СOVID-19, которые переносят инфекцию в легкой форме и находятся на амбулаторном лечении или на самоизоляции дома, не выполняют предписания Роспотребнадзора.

"Есть многочисленные факты, что выездные бригады не застают таких больных дома. Это подтверждаю и соседи, которые проживают с инфицированными в одном подъезде. По словам граждан, больные выходят в подъезд или на улицу, при этом не используют никаких средств индивидуальной защиты, – рассказал депутат Александр Анишин. – Как председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию считаю необходимым разобраться в ситуации. Человек, который является носителем COVID-19 даже в легкой форме, –потенциально опасен для окружающих и является прямым распространителем коронавирусной инфекции. Нарушение режима самоизоляции в данном случае недопустимо. Считаю, что в период пандемии к нарушителям, грубо пренебрегающим медицинскими предписаниями об изоляции, необходимо применять самые серьезные меры правового воздействия. Контроль за такими больными должен быть ужесточен".

В настоящее время от имени председателя постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному направлен депутатский запрос в Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор и правоохранительные органы с просьбой предоставить информацию о том, как осуществляется контроль за самоизолированными и амбулаторными больными, а также какие меры наказания предусмотрены за несоблюдение режима изоляции и куда горожане могут обращаться, когда видят, что их соседи с COVID-19 нарушают установленные предписания.

Напомним, что ранее Александр Анишин обратился к петрозаводчанам, имевшим контакт с заболевшими, с призывом выполнять все требования самоизоляции и профилактики коронавирусной инфекции.