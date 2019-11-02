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Новости. Общество
12:05, 02 Ноября 2019

Депутат Петросовета: "Рейды показали, что подрядчик выполнил работы некачественно"

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Общественные контролеры и депутаты поделились своими замечаниями по качеству ремонта дорог в столице Карелии.

"В этом году контроль со стороны администрации и общественных контролеров за дорожными работами был беспрецедентным. Ни один из этапов ремонта не оставался без внимания. В процессе работ нами выявлялись дефекты. Ряд нарушений оперативно устранялся. Но, к сожалению, часть дефектов осталась без изменения. И сегодня, если к качеству ремонта дорог у общественных контролеров претензий практически нет, то по тротуарам по проспектам Карла Маркса и Ленина вопросов остается немало", - рассказал депутат Петросовета Дмитрий Романов.

По мнению депутата Петросовета Дмитрия Романова, общественные контролеры провели большую работу. Только по проспекту Карла Марса сделано около 400 фотоснимков, которые досконально отображают выявленные дефекты.

"Думаю, что весной, когда сойдет снег, проблем с дорогами у нас не будет. Но тротуары… Наши рейды показали, что подрядчик выполнил работы некачественно. И я бы не рекомендовал администрации Петрозаводска принимать эти работы", - заявил депутат Петросовета.

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Комментарии

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David
2019-11-02 13:12:54
Это не работа, это зашквар. Впрочем, как обычно, в русском стиле.
Беня
2019-11-02 13:26:16
David, вы стояли рядом? Почему вы удочерены шо это было не трудолюбивые бывшие соотечественники?
Дмитрий Романов
2019-11-02 12:55:05
Итоги ремонта тротуара на пр. Ленина, 24.10.2019 - https://yadi.sk/d/7PSKncmoVkSEPA
Дмитрий Романов
2019-11-02 12:54:08
Итоги ремонта тротуара на пр К. Маркса, 26.10.2019 - https://yadi.sk/d/ln3WGeqf9N_iww
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