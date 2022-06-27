Депутат Петросовета с тремя высшими образованиями возглавил «Службу заказчика»

Депутат горсовета Андрей Ушаков стал руководителем муниципального предприятия в Петрозаводске.

С сегодняшнего дня председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Петросовета Андрей Ушаков назначен руководителем МКУ «Служба заказчика», предприятия, контролирующего соблюдение норм жилищного законодательства и требований правил благоустройства. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Друзья, в мае прошлого года, сразу после церемонии инаугурации, журналист задал мне вопрос о моем отношении к возможности депутатам городского Совета занимать руководящие должности в муниципальных предприятиях или учреждениях, — пишет Любарский. — Тогда я ответил, что нужно подходить индивидуально к каждому случаю и разбираться в нем предметно. Если депутат по своей профессиональной составляющей достоин занимать руководящую должность, то я не вижу в этом проблемы. За прошедший год мое мнение не изменилось: у руля муниципальных предприятий должны стоять специалисты, знающие свое дело. Депутат Петросовета Андрей Ушаков как раз из их числа».

По словам мэра города, Андрей Ушаков имеет три высших образования, в том числе закончил Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова по специализации «Юрист» и Карельский региональный институт экономики и права по специализации «Менеджмент, управление организацией». За плечами депутата многолетний опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства города и республики. Он неоднократно представлял, как юрист, депутат и общественник интересы жителей города в спорах с коммунальными службами, активно взаимодействовал с администрацией.

«Желаю Андрею Александровичу успехов на новом рабочем месте. Надеюсь, ему удастся в полной мере использовать свои знания, опыт и навыки при решении стоящих перед ним задач», — отметил глава Петрозаводска.

Напомним, до Ушакова должность руководителя МКУ «Служба заказчика» занимал Вячеслав Пухач, до этого работавший в мэрии Петрозаводска в отделе дорожно-транспортной безопасности. Они пришел в муниципальное предприятие на смену Андрею Рогалевичу в 2019 году.