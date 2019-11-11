Назначен новый руководитель "Службы заказчика" в Петрозаводске

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Об этом сообщили на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона в Петрозаводске.
Руководителем МКУ "Служба заказчика" назначен Вячеслав Пухач.
Бывший руководитель Андрей Рогалевич ушел в городское управление капитального строительства.
Подробнее читайте в материале издания "Московский комсомолец в Карелии".
Напомним, Андрей Рогалевич стал исполняющим обязанности руководителя "Службы заказчика" в феврале.
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