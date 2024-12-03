Депутат Петросовета возмутился поведением автовладельца в Петрозаводске

Александр Болдырев опубликовал фото в соцсети.
Депутат Петросовета Александр Болдырев в личном профиле возмутился поведением неправильно припарковавшегося водителя.
«Друзья, может быть у этого водителя большой дефицит внимания к своей персоне?», — написал депутат.
По его словам, пару недель назад по просьбе родителей детей близлежащих домов по периметру газона, рядом с детской и спортивной площадками, установили бетонные полусферы, однако неизвестный продолжил парковать автомобиль на газоне.
«Повторно обращаюсь в управление ГИБДД принять меры административной ответственности к данному автовладельцу!», — заявил Александр Болдырев.
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