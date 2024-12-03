Депутат Петросовета возмутился поведением автовладельца в Петрозаводске

Александр Болдырев опубликовал фото в соцсети.

Депутат Петросовета Александр Болдырев в личном профиле возмутился поведением неправильно припарковавшегося водителя.

«Друзья, может быть у этого водителя большой дефицит внимания к своей персоне?», — написал депутат.

По его словам, пару недель назад по просьбе родителей детей близлежащих домов по периметру газона, рядом с детской и спортивной площадками, установили бетонные полусферы, однако неизвестный продолжил парковать автомобиль на газоне.

«Повторно обращаюсь в управление ГИБДД принять меры административной ответственности к данному автовладельцу!», — заявил Александр Болдырев.