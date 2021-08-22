Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
Сегодня 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Депутат предложил разработать «Школофоны» для учеников

Новости. Общество
19:30, 23 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский

Новости партнеров

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения Сергею Кравцову разработать «Школофоны» для учеников.

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением составить перечень одобренных ведомством доступных моделей мобильных устройств для школьников, а также инициировать разработку специальных детских смартфонов «Школофоны», копия обращения есть в РИА Новости.

По словам Милонова, в последний год из-за пандемии коронавируса многое изменилось в школьном образовательном процессе, в том числе возросло значение различных мобильных устройств, обеспечивающих связь учеников с преподавателем.

Как отметил депутат, известно, что дети склонны к соперничеству по самым различным поводам, и сегодня ученики, владеющие смартфонами последней модели, становятся в глазах одноклассников «своеобразной школьной аристократией, вызывающей зависть у других детей».

«Такое положение вещей, к сожалению, создаёт нездоровую обстановку в школах: дети невольно погружаются в ненужное социальное соревнование… В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами», — пишет Милонов.

По его мнению, в данный перечень должны войти устройства, способные выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье.

Кроме того, депутат призвал разработать программу по обеспечению электроникой небогатые семьи, которые не могут позволить себе сделать такую покупку.

«В дальнейшем, учитывая тенденцию, прошу вас стать инициатором разработки отечественных смартфонов и планшетов для учеников школ, которые будут единственно допустимыми к использованию детьми. Подобное устройство, к примеру, могло бы получить название «Школофон», — предлагает депутат.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
16.08.2021, 14:53
Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
16.08.2021, 10:01
Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии

Аналитика

Сегодня 17:30
Обществоведение
Кто пустил форелеводов в Ватнаволок? 4
Участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад.
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
17.08.2021 12:10
Жить по-советски 9
17.08.2021 12:00
Не детектив, а лирическая повесть 4
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
Сегодня 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»