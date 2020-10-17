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Депутат призвал жителей Петрозаводска отказаться от походов в супермаркеты и личных встреч в компаниях

Новости. Общество
12:08, 18 Октября 2020
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК
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Председатель комиссии Петросовета по здравоохранению Александр Анишин рассказал, что поможет избежать повторного введения в Карелии режима самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом.

Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин обратился к петрозаводчанам с призывом соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Петросовета.

"Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Не только наш город и наша страна, но и весь мир столкнулся с серьезным вызовом времени. Мы видим, что период активного распространения опасной инфекции продолжается - в Карелии и в нашем городе с каждым днем растет число заболевших. Накануне в республике их было выявлено рекордное количество – 121 человек. Не будем забывать, что в настоящее время каждый из нас, наши пожилые родители, дети, друзья, соседи, коллеги и мы сами находимся в группе риска. Поэтому призываю всех горожан максимально ответственно относиться к вопросам профилактики и соблюдать простые правила: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах, по возможности, перейдите на удаленный режим работы, воздержитесь от посещения крупных супермаркетов без лишней необходимости, поездок в гости и личных встреч с друзьями в компаниях.

Тем самым, вы сохраните собственное здоровье и здоровье своих близких, и в первую очередь – пожилых родственников, и внесете свой вклад в борьбу с серьезным заболеванием. Кроме того, это поможет нашей республике избежать повторения судьбы некоторых регионов страны, в которых сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации повторно вводятся или продлеваются строгие карантинные мероприятия", - подчеркнул депутат.

Напомним, что ранее Александр Анишин также призвал работодателей карельской столицы в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции предусмотреть возможность перевода сотрудников на дистанционный режим работы.

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Комментарии

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goo
2020-10-18 13:54:13
"пусть едят пирожные"
Вася
2020-10-18 13:26:54
Патриот не мечтает что бы его захватили америкосы
однозначно
2020-10-18 12:33:10
На Новогоднее поздравление похоже. Если с интонацией путина.
Поцъ длинный
2020-10-18 12:26:19
Ай молодец! Вот это открытие!!! Может так и на Нобелевскую претендовать,ведь до него никто не смог "призвать" людей и беречь здоровье!?!
Гость
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