Депутат призвал жителей Петрозаводска отказаться от походов в супермаркеты и личных встреч в компаниях

Председатель комиссии Петросовета по здравоохранению Александр Анишин рассказал, что поможет избежать повторного введения в Карелии режима самоизоляции из-за угрозы заражения коронавирусом.

Председатель постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению, экологии и социальному развитию Александр Анишин обратился к петрозаводчанам с призывом соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Петросовета.



"Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Не только наш город и наша страна, но и весь мир столкнулся с серьезным вызовом времени. Мы видим, что период активного распространения опасной инфекции продолжается - в Карелии и в нашем городе с каждым днем растет число заболевших. Накануне в республике их было выявлено рекордное количество – 121 человек. Не будем забывать, что в настоящее время каждый из нас, наши пожилые родители, дети, друзья, соседи, коллеги и мы сами находимся в группе риска. Поэтому призываю всех горожан максимально ответственно относиться к вопросам профилактики и соблюдать простые правила: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах, по возможности, перейдите на удаленный режим работы, воздержитесь от посещения крупных супермаркетов без лишней необходимости, поездок в гости и личных встреч с друзьями в компаниях.

Тем самым, вы сохраните собственное здоровье и здоровье своих близких, и в первую очередь – пожилых родственников, и внесете свой вклад в борьбу с серьезным заболеванием. Кроме того, это поможет нашей республике избежать повторения судьбы некоторых регионов страны, в которых сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации повторно вводятся или продлеваются строгие карантинные мероприятия", - подчеркнул депутат.



Напомним, что ранее Александр Анишин также призвал работодателей карельской столицы в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции предусмотреть возможность перевода сотрудников на дистанционный режим работы.