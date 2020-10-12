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В Петрозаводске депутат призвал переводить работников на удаленку из-за опасности COVID-19

Новости. Общество
18:40, 12 Октября 2020
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК
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Депутат Петросовета Александр Анишин призвал работодателей предусмотреть перевод сотрудников на дистанционный режим работы для профилактики распространения коронавируса.

Анишин считает, что перевод работников на удаленку позволит предотвратить всплеск заболеваемости COVID-19 в осенний период. Об этом сообщает сайт Петросовета.

"Сегодня в Петрозаводске мы наблюдаем неутешительную статистику по заболеваемости Covid-19. Для того, чтобы не допустить эпидемии и дальнейшего роста количества больных, снизить нагрузку на медицинские учреждения, на мой взгляд, сейчас необходимы серьёзные дополнительные профилактические мероприятия. Одной из таких мер является введение дистанционного режима работы для максимального числа сотрудников предприятий и организаций нашего города. Призываю работодателей обратить на это внимание и во избежание тяжёлых последствий предоставить своим работникам, особенно старшего возраста и страдающим хроническими заболеваниями, возможность осуществлять трудовую деятельность на дому", - заявил Александр Анишин.

Напомним, по состоянию на 12 октября 4701 человек в Карелии заразился коронавирусом с начала пандемии.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-10-12 20:04:16
Если не хрена не делать , то можно на удалёнке сидеть долго , бюджет дербанить , годов с 90 х . Один дружбан геня самоудалился и надолго . Пример заразительный .
Zim
2020-10-12 18:51:16
А Трампа он ни к чему не призывал? Трамп, ведь наверное, как и работодатели, сидит и ждет, когда его Анишин призовет?
David
2020-10-12 18:46:15
Первым делом надо всех тадипупов перевести на удаленку и никогда не возвращать оттуда!
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