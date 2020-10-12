В Петрозаводске депутат призвал переводить работников на удаленку из-за опасности COVID-19

Депутат Петросовета Александр Анишин призвал работодателей предусмотреть перевод сотрудников на дистанционный режим работы для профилактики распространения коронавируса.

Анишин считает, что перевод работников на удаленку позволит предотвратить всплеск заболеваемости COVID-19 в осенний период. Об этом сообщает сайт Петросовета.

"Сегодня в Петрозаводске мы наблюдаем неутешительную статистику по заболеваемости Covid-19. Для того, чтобы не допустить эпидемии и дальнейшего роста количества больных, снизить нагрузку на медицинские учреждения, на мой взгляд, сейчас необходимы серьёзные дополнительные профилактические мероприятия. Одной из таких мер является введение дистанционного режима работы для максимального числа сотрудников предприятий и организаций нашего города. Призываю работодателей обратить на это внимание и во избежание тяжёлых последствий предоставить своим работникам, особенно старшего возраста и страдающим хроническими заболеваниями, возможность осуществлять трудовую деятельность на дому", - заявил Александр Анишин.

Напомним, по состоянию на 12 октября 4701 человек в Карелии заразился коронавирусом с начала пандемии.