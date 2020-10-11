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Около 40 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:22, 12 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Число заболевших коронавирусом в Карелии достигло 4701, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 37 человек. Из этого числа заболевших - 25 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 23 человека, в Кондопоге – 2 человека, в Прионежском районе – 4 человека (поселки Новая Вилга и Кварцитный, село Деревянное, ст. Шуйская), в Лахденпохском районе – 5 человек (поселок Куркиеки – 1, поселок Элисенваара – 4), в Пряже – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Суоярви – 1 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 4701.

За сутки выздоровели еще 24 человека. Всего с 1 апреля справился с недугом 3771 пациент.

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умер 41 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 765,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 885 случаев, по Северо-Западу – 905,3.

Накануне число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 51 человек.

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