Депутат: прокуратура Карелии проверяет выплаты ветеранам труда компенсации за коммунальные услуги

Эмилия Слабунова рассказала о проверке по вопросам выплаты компенсации за «коммуналку» в Олонце.

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова на своей странице в соцсети сообщила о том, что прокуратура республики начала проверку по вопросам выплаты компенсации за коммунальные услуги ветеранам труда.

По ее словам, жители Олонца пожаловались, что получают компенсацию не в полном объеме. Причиной они считают несогласованность действий между расчетными организациями.

«До 01 сентября 2022 года для расчета начисления платы за тепло ООО „Петербургтеплоэнерго“ передавали в АО „Единый расчетный центр Республики Карелия“ сведения по объему тепловой энергии по каждому дому, в настоящее время сведения передаются по сумме начисления платы по каждому потребителю. Тем самым, программа некорректно считает компенсацию за коммунальную услугу по теплу, о чем поступала информация в адрес ООО „Петербургтеплоэнерго“ от специалистов АО „Единый расчетный центр Республики Карелия“», — написала депутат.

По ее словам, она направила запросы также в Минсоцзащиты Карелии и ООО «Петербугтеплоэнерго».

Ранее в Приладожье Карелии, в том числе в Олонецком районе, разразился скандал — некоторым местным жителям пришли двойные квитанции за тепло и горячую воду.