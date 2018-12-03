Депутат Рогалевич: средства на "монетизацию" Ордена "Сампо" нужно направить приемным семьям

Парламентарий удивлен намерениями республиканских властей материально поддержать обладателей новых карельских наград.

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич считает, что республиканским властям необходимо увеличить денежные выплаты приемным семьям вместо того, чтобы устанавливать ежемесячное материальное поощрение награжденным карельским Орденом "Сампо" и медалью "За заслуги перед Республикой Карелия". Так депутат прокомментировал намерения главы региона Артура Парфенчикова "монетизировать" новые государственные награды республики.

"С удивлением читаю на "Столице на Онего", что глава республики предложил "монетизировать" Орден "Сампо", т.е. при его вручении установить ежемесячные выплаты награждаемым. Слушайте, но это же дополнительное социальное обязательство республики. Нам же постоянно в правительстве об этом говорят: не увеличивать расходные обязательства на социальные выплаты. Более того, в большинстве своем награду будут получать вполне себе обеспеченные люди. Может быть, запланированные "орденские", увеличив, перераспределить между приемными семьями?" – написал Рогалевич на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент законопроект, который предусматривает установление ежемесячных денежных выплат лицам, награжденным новым карельским орденом "Сампо", а также медалями Марка Пименова и "За заслуги перед Республикой Карелия". Согласно губернаторскому законопроекту, обладатели новых карельских наград станут получать 720 рублей в месяц. Финансирование выплат предполагается осуществлять за счет средств республиканского бюджета.