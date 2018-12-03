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Новости. Политика
10:47, 03 Декабря 2018

В Карелии "монетизируют" Орден "Сампо"

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Карельский губернатор предложил доплачивать из бюджета за три новые награды республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент законопроект, который предусматривает установление ежемесячных денежных выплат лицам, награжденным новым карельским орденом "Сампо", а также медалями Марка Пименова и "За заслуги перед Республикой Карелия". Согласно губернаторскому законопроекту, обладатели новых карельских наград станут получать 720 рублей в месяц. Финансирование выплат предполагается осуществлять за счет средств республиканского бюджета.

Напомним, новый орден и две медали были учреждены главой Карелии Артуром Парфенчиковым в уходящем году. По предложению губернатора, орден в честь знаменитой "мельницы счастья" Сампо стал высшей государственной наградой республики, которая присуждается гражданам за "особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической и социально-культурной, научно-технической, государственной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан". Правда, к награждению этим орденом будут представляться лица, которые уже имеют государственные награды Российской Федерации, СССР и Карелии, либо являющиеся Почетными гражданами республики. Примечательно, что Орден "Сампо" может быть присужден посмертно.

Медаль "За заслуги перед Республикой Карелия" также предполагается вручать тем, кто уже имеет государственные награды РФ, СССР и РК. Но в отличие от Ордена "Сампо" на эту медаль могут рассчитывать и те, кто получил Почетную грамоту и благодарность президента или правительства России, ведомственные награды и знаки отличия органов государственной власти страны.

Медалью имени дореволюционного петрозаводского градоначальника и мецената Марка Пименова планируется награждать граждан и организации за "большой вклад в благотворительную деятельность, направленную на развитие Республики Карелия в области культуры, образования, здравоохранения, спорта, строительства, а также за активную благотворительную деятельность, направленную на оказание помощи проживающим на территории РК гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации".

  

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Комментарии

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Ванёк
2018-12-03 11:00:38
Ну теперь дело за малым ..... своим " приставам " начать вручать и деньги выплачивать .
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