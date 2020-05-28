Депутат в Карелии лишился мандата за нежелание сообщать о доходах

Досрочно прекращены полномочия депутата Совета сельского поселения в Пряжинском районе за непредоставление сведений о доходах и имуществе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура установила, что один из депутатов Совета сельского поселения не предоставил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его семьи за 2019 год, как положено по закону.

Чиновника лишили мандата в связи с утратой доверия.