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Депутат в Карелии лишился мандата за нежелание сообщать о доходах

Новости. Общество
12:56, 29 Мая 2020
фото: © EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Досрочно прекращены полномочия депутата Совета сельского поселения в Пряжинском районе за непредоставление сведений о доходах и имуществе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура установила, что один из депутатов Совета сельского поселения не предоставил сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его семьи за 2019 год, как положено по закону.

Чиновника лишили мандата в связи с утратой доверия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузя
2020-05-29 14:32:13
Берёт пример со "старших братьев", которые наверху, в столице, там половина,если не больше ,уже вывезла свои семьи за бугор, сами имеют ПМЖ в разных странах, а нам указывают как жить и законы пишут, для нашей страны... смешно...и грустно...
кир
2020-05-29 13:02:53
В таком случае надо принудительно установить его доход.
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