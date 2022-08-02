Депутат Заксобрания Карелии похвасталась помидорками-арбузиками

Парламентарий Ирина Кузичева похвасталась в соцсети урожаем необычных помидоров.

«Конечно, не арбузики, а лишь помидорки: «Полосатый шоколад» и «Коралловые бусы», - написала Ирина Кузичева в комментарии под фото с помидорами.

«Жду, когда полосатики поспеют, а вот бусинки уже радуют, на каждой кисти не менее 32 бусинок», - похвасталась парламентарий.