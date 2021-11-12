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Депутат Заксобрания Карелии потребовал починить гнилой аварийный водопровод в Кемском районе (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:24, 18 Ноября 2021
фото: коллаж © кадр из видео / «Столица на Онего»

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Андрей Монастыршин запечатлел на видео аварийный водопровод, идущий из Кеми в поселок Рабочеостровск.

Депутат от КПРФ, представляющий в Заксобрании Карелии интересы жителей Кемского и Лоухского районаов Андрей Монастыршин на своей странице в соцсети разместил видео, на котором запечатлел гнилой водопровод, идущий из Кеми в поселок Рабочеостровск.

Водопровод находится в аварийном состоянии, отметил Монастыршин.

Народный избранник направил обращение начальнику МЧС Карелии, генерал-майору внутренней службы Бирючкову В.И., министру строительства ЖКХ и энергетики республики Рассыпнову В.В., главе администрации Кемского района Петрову Д. А. о незамедлительном принятии мер по устранению аварийной ситуации на магистральном водопроводе поселка Рабочеостровск.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
demari
2021-11-18 14:22:58
Вообще зима , будет тяжёлой и неожиданной , эдроссов будут метаться в панике и выписывать себе премии .. за героические ликвидации техногенных аварий.)))
Д.Ю
2021-11-18 14:09:23
- Те кто поумнее, поизворотливее они уже давно в Питер поехали.

(с) С.Л. Катанадов
кир
2021-11-18 13:56:08
Половина их жителей уже в Петрозаводске живет.
Полезный
2021-11-18 13:48:49
А вот в сортавале такого нет, ибо тамошний мэр стал активно сотрудничать с губернатором
Hовый
2021-11-18 13:42:39
И что с того ? Это его прямая обязанность и ответственность перед избирателями. Теперь каждый запрос будем в подвиг возводить ?
Гость
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