Депутат Заксобрания Карелии потребовал починить гнилой аварийный водопровод в Кемском районе (ВИДЕО)

фото: коллаж © кадр из видео / «Столица на Онего»

Андрей Монастыршин запечатлел на видео аварийный водопровод, идущий из Кеми в поселок Рабочеостровск.

Депутат от КПРФ, представляющий в Заксобрании Карелии интересы жителей Кемского и Лоухского районаов Андрей Монастыршин на своей странице в соцсети разместил видео, на котором запечатлел гнилой водопровод, идущий из Кеми в поселок Рабочеостровск.

Водопровод находится в аварийном состоянии, отметил Монастыршин.

Народный избранник направил обращение начальнику МЧС Карелии, генерал-майору внутренней службы Бирючкову В.И., министру строительства ЖКХ и энергетики республики Рассыпнову В.В., главе администрации Кемского района Петрову Д. А. о незамедлительном принятии мер по устранению аварийной ситуации на магистральном водопроводе поселка Рабочеостровск.