Депутат Заксобрания Карелии предложила сделать доплаты учителям за дистанционное обучение школьников

Парламентарий Эмилия Слабунова выступила с предложением поддержать финансово учителей, которые "испытывают колоссальную нагрузку", проводя дистанционное обучение.

Сегодня на парламентском комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутат Эмилия Слабунова предложила финансово поддержать педагогов, которые испытывают колоссальную нагрузку после перехода школ на дистанционное обучение, работая практически круглосуточно.

По словам депутата, при дистанционном обучении тяжело всем – и родителям, и ученикам, и педагогам.

"Что делать? Нужно успокоить родителей, успокоить учеников, но самое главное - поддержать учителей. Учителя сейчас испытывают колоссальную нагрузку, они работают фактически круглосуточно, - сказала Слабунова. – Представьте, средняя нагрузка в регионе – это ставка и треть, если предмет 2-часовой, то у учителя на эту нагрузку 12 классов. Это 300 детей. Представьте, трехстам детям переслать задание, проверить. Учителя сутками сидят у компьютеров, просматривая материалы, чтобы дать ссылки на источники. Лимиты на интернет выбираются за 3-4 дня, покупают вебкамеры, другие приспособления. Нужна срочно финансовая помощь. Я считаю, что каждый учитель республики сейчас должен получить как минимум 15 тысяч рублей финансовой поддержки. При этом учителя, которые готовят к экзаменам в 9-х и 11-х классах, которые помимо уроков еще консультируют нонстопом детей, должны получить как минимум 25 тысяч рублей".

По мнению парламентария, эти деньги – 15 и 25 тысяч рублей – хоть как-то "компенсируют расходы на телефонную связь, на интернет, на закупку дополнительных приспособлений к компьютерной технике и хоть как-то компенсируют увеличившуюся нагрузку".

Напомним, школы Карелии с 7 апреля перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. Учителя и родители школьников рассказали о проблемах, которые возникли в первые дни такой учебы.