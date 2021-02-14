Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел до Кижей по льду Онего (ФОТО, ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии Тимур Зорняков на лыжах дошел из Петрозаводска до Кижей по льду Онежского озера, преодолев более 60 км.

Об этом Тимур Зорняков рассказал на своей странице в Instagram, сопроводив истории о путешествии картой маршрута, а также фото и видео.

Вместе с Зорняковым по льду озера шла небольшая команда.

Отметим, что от набережной в Петрозаводске до острова Кижи – более 60 километров.

Напомним, что ранее, пожалуй, самый спортивный депутат карельского парламента переплывал Петрозаводскую губу Онежского озера, а также участвовал в многочисленных марафонах и лыжных марафонах.

В 2015 году Тимур Зорняков принял участие в чемпионате Европы по триатлону серии Ironman. Он прошел все этапы соревнования и получил звание "Железный человек".