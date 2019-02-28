Депутата Петросовета Комарова осудили за присвоение почти 300 тыс. рублей

Городской суд Петрозаводска рассмотрел уголовное дело бывшего начальника консультационно-диагностического центра "Больницы скорой медицинской помощи", депутата Петросовета Игоря Комарова.

По данным прокуратуры, приговором суда Комаров признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что с 2013 года по 2018 год подсудимый неоднократно давал указания медицинским регистраторам передавать ему деньги, поступавшие в кассу центра в качестве платы за проведение медицинских комиссий, без их оприходования. Полученными деньгами он распоряжался по собственному усмотрению.

Общий размер причиненного преступлением ущерба оставляет более 298,3 тысячи рублей. Ущерб обвиняемый полностью возместил в ходе предварительного следствия по делу.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", - отметили в надзорном ведомстве.